Названа сумма помощи, которую Пенсионный фонд Украины получил от США

Помощь от США была реализована через несколько основных соглашений:

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine) - 27,05 млрд долларов, из них для ПФУ - 12,7 млрд долларов.

Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задания в сфере развития (09.07.2022 № TF0B9122) - 1,7 млрд долларов.

Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества (21.04.2022 № TF0B8350) - 1,1 млрд долларов.

Аудиты и их результаты

Счетная палата в рамках четырех аудитов провела проверку использования части прямой бюджетной поддержки США Украине.

Результаты аудитов свидетельствуют, что финансовая поддержка, предоставленная Украине США, "использовалась эффективно и в соответствии с определенными целями".

"Она была решающим фактором устойчивости страны, особенно в начале широкомасштабного вторжения. Партнерские средства позволили избежать кризиса в сфере социальных выплат, своевременно выплачивать пенсии и заработные платы, поддержать систему здравоохранения и обеспечить базовые гуманитарные потребности населения", - говорится в сообщении.

Бюджет Пенсионного фонда

Напомним, бюджет Пенсионного фонда Украины состоит из двух основных частей - это страховые взносы будущих пенсионеров и средства государственного бюджета на выплату специальных пенсий чиновникам, военным и другим категориям. Кроме пенсий на ПФУ в последние годы возложили много других функций, например выплаты субсидий, средства на которые идут исключено из бюджета.

За 2024 год в бюджет ПФУ из всех источников финансирования поступило 856,1 млрд гривен, из которых собственные доходы - 566,0 млрд гривен, средства государственного бюджета 249,0 млрд гривен, средства на выплату льгот и жилищных субсидий - 39,7 млрд гривен.

Прямая бюджетная поддержка со стороны США в 2025 году не планируется.