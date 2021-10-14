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Названа причина госпіталізації президента Чехії

Автор: Артур Родивилов

Президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Denik N.

Портал поінформував про поставлений главі держави діагноз з посиланням на три поінформовані джерела з оточення президента, державної адміністрації та медичної сфери.

Дана хвороба робить негативний вплив на діяльність головного мозку, тому, згідно з виданням, принципово обмежує Земана у виконанні обов'язків глави держави.

Тим часом Празький град і Центральний військовий госпіталь в Празі не повідомляють про діагноз Земана. Гастроентеролог Мирослав Заворал, лікуючий лікар президента і директор госпіталю, сказав журналістам, що на це не отримано згоду пацієнта.

РБК-Україна повідомляло про те, що стан Мілоша Земана стабілізувався, однак йому доведеться перебувати в лікарні протягом декількох тижнів.

Також, РБК-Україна писало, що сенат розглядає можливість передачі повноважень президент Чехії через його перебування в реанімації.

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Мілош Земан