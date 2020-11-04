Названо переможницю Miss Nationality Ukraine 2020

У Києві обрали переможницю Всеукраїнського проєкту Miss Nationality Ukraine 2020, фінал якого відбувся в суботу 31 жовтня, в Києві

Церемонія пройшла в ресторанному комплексі D.Fleur. Miss Nationality Ukraine 2020 - це не тільки конкурс краси, це освітня платформа, яка розвиває скіли

жіночності у чотирьох сферах життя: творчість, тіло, розум та енергія. Ведучим події став харизматичний Василь Чебаненко. Розпочав фінальне шоу фантастичний балет Dance Divas Show під керівництвом талановитої Марини Моісєєвої, яка була хореографом-постановником дефіле

фіналісток конкурсу. На сцені виступали усіма улюблені артисти, а саме, талановита Марта Адамчук, неймовірна вокалістка кавер-бенду Don’t Tell Mom – Marishka Green, Victory Shade та інші. Фінальні постановки порадували екзотичними і дуже видовищними дефіле.

Фіналістки конкурсу продемонстрували образи від відомих українських брендів серед яких: FOBERINI, Victoria Ivankovich, Tendens, Vesna Accessories, PIDLIPSKA.

За бездоганну чистоту і збереження первозданного вигляду дизайнерських виробів піклується мережа хімчисток 5asec.

За зачіски і макіяж фіналісток відповідали офіційні партнери заходу - Beauty Studio Kodi, S.G.Proff, Анна Богуславська та візажисти школи Анни Богуславської, beauty coworking Yourspace, візажист Саша Реуцкова.

Серед інших партнерів заходу: Перший справжній Fragolino в Україні – Villa Mare. Подарунки для фіналісток підготували: Cream Dream, Anna Cherry, Mon.Vol, Royce Star Service, Корисна кондитерська, мережа клінік Face Lab та інші.

До складу журі увійшли: 1. Катерина Христиченко – директор всеукраїнського проєкту Miss Nationality Ukraine 2020 та засновник івент агенції OBRANIcrew 2. Поліна Ткач – Міс Україна 2017, телеведуча, модель 3. Роза Аль Намрі – телеведуча, майстер курсу тележурналістів та ведучих університету культури, слухачка Національної академії державного управління при Президентові

України 4. Олександр Ягодка – делегат European Business Association, засновник благодійної організації YAHODKA Foundation. 5. Анна Кривець – модель, телеведуча FASHION TV 6. Вадим Олейник – музикант, співак, актор, засновник лейблу Podvig Music - артист Oleynik 7. Анна Богуславська — візажист, тренер і суддя міжнародних конкурсів з макіяжу, засновниця студії Анни Богуславської 8. Віннікова Дар’я – представник Департаменту молоді та спорту Київської міської

державної адміністрації.

В результаті голосування членів журі визначилася Miss Nationality Ukraine 2020. Переможницею конкурсу стала Дар’я Драган під номером 5, яка і отримала титул. Одним із сюрпризів на шоу став торт від Юлії Волковської.

"Фіналістки пройшли великий апгрейд протягом підготовки і у першу чергу вони перемогли свій страх невпевненості. Кожна дівчина має незрівнянну красу, але не кожна може її продемонструвати вірно, проєкт Miss Nationality Ukraine 2020 допомогає у цьому! Насправді, ми не планували цього, але у зв’язку з ажіотажем і попитом - наша команда організаторів вже у наступному місяці розпочинає кастинг проєкту 2021 року" - закликає до участі директор проєкту

Христиченко Катерина.

Фінальні номінації опубліковані на сайті: http://miss-nationality.com/

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