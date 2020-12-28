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Названо дату реєстрації на пробне ЗНО-2021

Автор: Андрій Козловський

В Україні з 5 січня стартує реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2021 році. Реєстрація триватиме до 19 січня включно.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти на науки України.

Через епідситуацію в наступному році кожен учасник зможе обрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде відрізнятися по регіонах: в межах від 195 до 255 грн.

"Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні.

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Тестування будуть з таких предметів: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови. Вони відбудуться 10 квітня 2021 року.

Результати пробного ЗНО для учасників будуть оприлюднені на їх інформаційних сторінках 16 квітня. Вартість пробного ЗНО у 2021 році буде відрізнятися по регіонах: в межах від 195 до 255 грн.

Нагадаємо, додаткові предмети Зовнішнього незалежного оцінювання можуть стати платними.

Раніше Міністерство освіти та науки затвердило графік підготовки і проведення ЗНО 2021 року.

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