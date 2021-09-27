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Названо дату нового туристичного польоту в космос Blue Origin: хто в екіпажі

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США , Понеділок 27 вересня 2021 17:10
Названо дату нового туристичного польоту в космос Blue Origin: хто в екіпажі Фото: Blue Origin назвав дату наступного туристичного польоту (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергій Пишкін

Blue Origin визначився з датою наступного туристичного польоту в космос. Також компанія продемонструвала двох членів екіпажу - Кріса Бошуізена та Глена Де Вріса.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.

Зазначається, що пряма трансляція розпочнеться о 16:30 за київським часом 12 жовтня. Запуск ракети відбудеться зі стартового майданчика в Західному Техасі.

Що відомо про членів екіпажу:

  • Кріс Бошуізен - лікар, колишній інженер NASA, співзасновник Planet Labs;
  • Глен де Вріс - віцеголова по медико-біологічних науках й охороні здоров’я й співзасновник Medidata;

Інформація про двох інших членів екіпажу поки що не розголошується.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту від компанії Blue Origin.

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Blue Origin Сполучені Штати Америки
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