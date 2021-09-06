Названий найбільш дискусійний законопроект, який розгляне Рада

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав законопроект, який може викликати найбільші дискусії цієї сесії. На його думку, це закон про внесення змін до Податкового кодексу.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна

"Я думаю, великі дискусії будуть щодо №5600. Це законопроект про фактично нову систему оподаткування. У державі всі мають працювати чесно і сплачувати податки. Інакше держави не існує. Наразі система розбалансованості оподаткування, система соціальних пільг не забезпечує соціальний рівень розвитку", - зазначив Стефанчук.

За його словами, в парламенті була запропонована інша модель закону, яка наразі коригується до другого читання.

"Там 11,8 тисячі поправок. Але я думаю, що у нас достатньо механізмів для того, щоби прийняти його швидко", додав перший віце-спікер.