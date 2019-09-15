Названий розмір видатків на освіту в бюджеті-2020

Загальні витрати на освіту, закладені в Державний бюджет на 2020 рік, становлять 136,4 млрд гривень. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

Загальні витрати на 7,7 млрд гривень більше, ніж у 2019 році.

Вперше передбачені видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд гривень.

Основні напрямки фінансування освітньої реформи:

освітня субвенція (заробітна плата вчителів і працівників інклюзивної-ресурсних центрів) - 77 533,3 млн гривень;

підтримка Нової української школи - 1421,3 млн гривень:

забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами і сучасними меблями - 1060,0 млн гривень;

підвищення кваліфікації вчителів - 361,3 млн. гривень

Інклюзивна освіта (проведення додаткових корекційно-розвиваючих занять, придбання спеціальних засобів і обладнання для осіб з особливими потребами) - 504,5 млн гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020. Таким чином, проект закону від 15.09.2019 "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа поки відсутній.