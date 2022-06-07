Названо покупця активів автозаводів "Богдан" у Луцьку та Черкасах

Майно автозаводів "Богдан" у Луцьку та Черкасах знайшло нового власника. Їх продавав арбітражний керуючий, призначений судом у справі про банкрутство "Богдан Моторс". Тільки на четвертих торгах непрофільні будівлі заводів придбав Акціонерний банк "Укрексімбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting .

На аукціон були виставлені нежитлові приміщення та земельні ділянки в Луцьку та в Черкасах. Мова все ж йде не про головні виробничі корпуси автомобільних заводів "Богдан Моторс", а про додаткові приміщення і колишньому цеху сендвіч-панелей.

"Укрексімбанк" придбав ділянки заводів за 51 млн грн. Передбачається, що надалі банк спробує реалізувати активи підприємства іншим власникам з метою комерційної вигоди, які можуть не мати ніякого відношення до автомобілебудування. Повідомляється, що основні території і цехи автоскладальних підприємств на торги не виставлялися.