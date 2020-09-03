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Названо орієнтовний збиток від пожеж у Харківській області

Харківська область, Четвер 03 вересня 2020 17:29
Названо орієнтовний збиток від пожеж у Харківській області
Фото: пожежі в Харківській області (kharkivlis.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Пожежі в Харківській області, за попередніми оцінками, завдали збитків на понад 644 млн гривень. На даний час вогонь не поширюється і знаходиться під контролем.

Про це йдеться в повідомленні Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Повідомляється, що на території Дворічанського лісництва пожежа поширилася на 500 гектарів, з них на 100 гектарах - верхова пожежа. До гасіння залучено сили ДСНС і лісгоспів області, в тому числі, два пожежних літаки, вертоліт, два пожежних потяги, 69 пожежних автомобілів та майже 400 осіб.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив якомога швидше оцінити збиток від пожеж у Харківській і Луганській областях. За його словами, це необхідно для виділення допомоги постраждалим.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в результаті пожеж в Харківській області постраждали 33 особи, також вогнем було пошкоджено 22 будинки. Він додав, що сьогодні пройде засідання комісії, на якій приймуть рішення про виплату компенсацій. Максимальна компенсація за втрату будинку не буде перевищувати 300 тисяч гривень.

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