Названо новий епіцентр пандемії коронавірусу
Фото: новим епіцентром пандемії коронавірусу стала Росія (Getty Images)
Росія вийшла на перше місце в світі за новими випадками коронавірусу і померлими. Україна на п'ятому місці по захворілих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Worldometer.
Перші п'ять країн у світі за добовою захворюваністю:
- Росія - 40 993 нових випадків COVID-19;
- Великобританія - 38 009;
- Туреччина - 23 948;
- США - 19 975;
- Україна - 17 430.
За добовою смертністю:
- Росія - 1158 померлих;
- Румунія - 394;
- Україна - 336;
- Мексика - 325;
- Індія - 251.
У Європі за добовою захворюваністю перші три місця займають Росія, Великобританія і Україна, далі йдуть Німеччина (13 912 нових випадків) і Нідерланди (8172).