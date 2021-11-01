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Названо новий епіцентр пандемії коронавірусу

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Москва, Понеділок 01 листопада 2021 08:34
Названо новий епіцентр пандемії коронавірусу Фото: новим епіцентром пандемії коронавірусу стала Росія (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія вийшла на перше місце в світі за новими випадками коронавірусу і померлими. Україна на п'ятому місці по захворілих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Worldometer.

Перші п'ять країн у світі за добовою захворюваністю:

  • Росія - 40 993 нових випадків COVID-19;
  • Великобританія - 38 009;
  • Туреччина - 23 948;
  • США - 19 975;
  • Україна - 17 430.

За добовою смертністю:

  • Росія - 1158 померлих;
  • Румунія - 394;
  • Україна - 336;
  • Мексика - 325;
  • Індія - 251.

У Європі за добовою захворюваністю перші три місця займають Росія, Великобританія і Україна, далі йдуть Німеччина (13 912 нових випадків) і Нідерланди (8172).

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