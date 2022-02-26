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Названо графік комендантської години в Харківській області

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Субота 26 лютого 2022 14:30
Названо графік комендантської години в Харківській області Названо графік комендантської години в Харківській області (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Сергій Сурепін

У Харківській області названо графік комендантської години. Він буде починатися о 18:00 і триватиме до 6: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилатися Харківську ОДА.

“В ході комендантського з міркувань безпеки заборонено пересування цивільного населення, в тому числі на автомобілях. Ми фіксуємо диверсійні групи і повинні посилити заходи безпеки", - повідомили в Харківській ОДА.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.

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