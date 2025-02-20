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Назвала Украину частью России. В Финляндии из выборной гонки исключили кандидата

Фото: в Финляндии из выборной гонки исключили кандидата из-за высказывания об Украине
Автор: Наталия Гурковская

В Финляндии коалиционная партия исключила из избирательного списка на региональных выборах кандидата Йоханну Турья. Она назвала Украину частью России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Причина снятия кандидата - отсутствие доверия", - сказал глава регионального отделения Антти Ахонен.

Он отметил, что Турья также является кандидатом на муниципальных выборах в Пори. Партийное отделение в Пори примет аналогичное решение.

По словам Ахонена, Турья сама выразила желание стать кандидатом от коалиционеров, а предварительная ее проверка не выявила никаких нарушений.

"Мы попытались связаться с Турьей, чтобы она рассказала, что стоит за ее комментариями. Однако она нам не ответила", - рассказал Ахонен.

Он подчеркнул, что позиция Коалиционной партии в отношении войны в Украине остается ясной и неизменной - политическая сила поддерживает оборонительную борьбу украинского народа.

Что этому пришедствовало

Накануне газета Iltalehti обратила внимание на заявление Турья в Facebook, в котором она выразила мнение, что границы Украины никогда официально не были подтверждены, а сама страна всегда была частью РФ.

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