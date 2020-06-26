Призначення Шкарлета і нові спалахи коронавірусу в ЄС: новини за 25 червня

Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти, суд відпустив Володимира Омеляна під особисте зобов'язання, в 30 країнах ЄС відбулися нові спалахи коронавіруса. Детальніше про те, що сталося в четвер, 25 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти

Кабінет міністрів призначив Сергія Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти і науки. Таке рішення уряд прийняв на засіданні.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

Ідея призначення Шкарлета викликала у суспільстві неоднозначну реакцію, бо раніше він фігурував у низці скандалів.Чим відомий Сергій Шкарлет, призначений новим в.о. голови МОН України - читайте на Styler.

В Кабміні назвали суму нанесених збитків інфраструктурі через паводки

Сильні паводки на заході України вже спричинили збитки інфраструктурі на понад 200 млн гривень. Об'єкти інфраструктури пошкоджені у чотирьох областях країни. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає РБК-Україна.

За його словами, негода спричинила пошкодження чи руйнування об'єктів інфраструктури у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

Суд відпустив Омеляна під особисте зобов'язання

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до держбюджету. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Запобіжний захід діє до 19 серпня. У разі її недотримання, вона може бути посилена. Постанова суду оскарженню не підлягає.

Нові спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах ЄС

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням захворюваності на COVID-19 у Європейському регіоні. За останні тижні спалахи коронавірусу відбулися у 30 країнах Європи. Про це повідомляє BBC.

За словами директора регіонального бюро ВООЗ в Європі Ханса Клюге, в 11 країнах, включаючи Україну, прискорена передача вірусу призвела до "значного відродження" епідемії.

Суд відмовився відновити Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Верховний суд відмовився відновлювати Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Позов Семочка залишили без розгляду. Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

У своєму позові Семочко просив визнати протиправним і скасувати указ президента від 12 квітня 2019 року №143/2019 про його звільнення з посади у СЗР, а також поновити його на цій посаді.

Жертву зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону

Потерпілу у справі про зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону. У її будинку також обладнали тривожну кнопку виклику поліції.

Названо дату остаточної ліквідації відділу поліції у Кагарлику.

У Польщі з мосту впав автобус, є загиблий і десятки поранених

У столиці Польщі Варшаві з мосту Грота-Ровецька впав пасажирський автобус. Одна людина загинула, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє місцеве видання Onet Warszawa.

Інцидент стався 25 червня годин тому. Автобус звалився з віадука мосту висотою близько 5 метрів. На момент аварії в транспортному засобі знаходились 40 пасажирів.

Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Польща втручаються у внутрішні справи і вибори в країні. Він збирається обговорити це з російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання БелТА.

За його словами, застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону у вибори в Білорусі.