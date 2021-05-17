Призначення директора НАБУ: закон можуть винести на позачергове засідання Ради в четвер

Верховна рада в четвер може зібратися на позачергове засідання. У ході нього планують розглянути законопроект про призначення директора Національного антикорупційного бюро Кабінетом міністрів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"У четвер на позачергову сесію також хочуть винести законопроект Арахамії і Корнієнка про НАБУ, який передбачає, що директора НАБУ призначатиме Кабмін", - написав парламентарій.

Депутат зазначив, що цей документ не передбачає негайне припинення повноважень чинного директора НАБУ Артема Ситника, а запускає процедуру конкурсного відбору директора в день набрання чинності законом.