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Призначення директора НАБУ: закон можуть винести на позачергове засідання Ради в четвер

Автор: Юлія Струк

Верховна рада в четвер може зібратися на позачергове засідання. У ході нього планують розглянути законопроект про призначення директора Національного антикорупційного бюро Кабінетом міністрів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"У четвер на позачергову сесію також хочуть винести законопроект Арахамії і Корнієнка про НАБУ, який передбачає, що директора НАБУ призначатиме Кабмін", - написав парламентарій.

Депутат зазначив, що цей документ не передбачає негайне припинення повноважень чинного директора НАБУ Артема Ситника, а запускає процедуру конкурсного відбору директора в день набрання чинності законом.

Як писало РБК-Україна, в березні в Раду внесли законопроект №5070, який передбачає, що директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися у рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.

Так, в грудні 2020 року окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро втратили силу після того, як були визнані неконституційними. В Україні зараз немає законної процедури призначення директора НАБУ, що, втім, ніяк не впливає на статус Артема Ситника або самого бюро.

Міністр юстиції Денис Малюська заявляв РБК-Україна, що призначення нового директора НАБУ поки неактуальне.

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