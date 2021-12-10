Призначено нового президента Венеційської комісії

Відомо, що екс-президент Джанні Букіккіо продовжить роботу з Венеціанською комісією як спеціальний представник.

"Клер Базі-Малорі, член Конституційної ради Франції з 2010 року, обрано новим президентом Венеційської комісії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже сьогодні, 10 грудня розпочинається її дворічний термін повноважень, а вже у 2023 році вона матиме право на переобрання.

Що про неї відомо

Випускниця Національної школи управління у Франції (1978-1980 рр.),Клер Базі-Малорі займала безліч різних посад у французькому уряді, від старшого державного аудитора Рахункової палати Франції (1990-1994 рр.) до директора лікарень у Рахунковій палаті.

Вона була членом Комісії з компенсації втрат жертв через антисемітське законодавство (1999-2002 рр.), і посередником у співпраці з академічним співтовариством за указом про зміну статусу професорів (2009 р.).

Клер Базі-Малорі отримала такі нагороди, як кавалер Почесного легіону (2009 р.) та кавалер Національного ордену "За заслуги" (2005 р.).