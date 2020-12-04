Призначений новий начальник поліції Харківської області

Новим начальником поліції Харківській області призначений Андрій Рубель. Попередній начальник обласного главку йде після півтора року роботи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

Повідомляється, що сьогодні в Харкові керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції представило Рубеля особовому складу поліції Харківської області. Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Також повідомляється, що його кандидатура була погоджена за пропозицією керівництва НПУ.

На представленні голова Національної поліції Ігор Клименко окреслив пріоритетні завдання для харківської поліції, серед яких боротьба з наркозлочинами та організованою злочинністю.

Андрій Рубель розпочав службу в органах внутрішніх справ з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Києва. У період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах в поліції Києва та Київської області, в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

Відзначимо, раніше президент Володимир Зеленський призначив Айну Тимчук новою головою Харківської ОДА.

Нагадаємо, раніше в листопаді призначили нового начальника поліції Рівненської області, ним став Олексій Камишанський.