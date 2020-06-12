Призначено нового голову Запорізької ОДА

Фото: Віталій Боговін (latifundist.com)

Боговін офіційно очолив Запорізьку область

Новим головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) призначений Віталій Боговін. На цій посаді він змінив Віталія Туринка.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

"Призначити Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Зазначимо, у Боговіна немає досвіду роботи на державній службі. У 2006 році заснував компанію "Бізон-Тех 2006" в Запорізькій області. У 2010 році спільно з бізнесменом Вадимом Коверником створили агрохолдинг LANDFORT та в 2016 році об'єднали усі активи в BKW Group.

На парламентських виборах 2019 року Боговін висувався на окрузі №78 від партії "Слуга народу", але його на кілька тисяч голосів випередив представник "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Пономарьов. При цьому на окрузі був так званий "двійник" - самовисуванець від громадського руху "Слуга народу" Василь Боговін.

Нагадаємо, в травні Кабінет міністрів погодив призначення Боговіна замість Віталія Туринка, який був звільнений за угодою сторін.

Також раніше уряд погодив призначення Василя Володіна новим головою Київської обласної державної адміністрації.

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Автор: РБК-Україна