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Призначено нового голову "Укравтодору": хто ним став

Автор: Анастасія Рокитна

Уряд призначив нового голову "Укравтодору". Ним став Євген Кузькін.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

У розпорядженнi вказано: "призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України".

Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.

Що відомо про Кузькіна

Євген Кузькін - доктор економічних наук, має почесне звання "Заслужений економіст України". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору".

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Укравтодор