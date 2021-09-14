Призначено нового голову "Укравтодору": хто ним став

У розпорядженнi вказано: "призначити Кузькіна Євгена Юрійовича головою Державного агентства автомобільних доріг України".

Він буде на цій посаді до 19 травня 2022 року з оплатою праці відповідно до законодавства.

Що відомо про Кузькіна

Євген Кузькін - доктор економічних наук, має почесне звання "Заслужений економіст України". Нагороджений орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Впродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював Департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності "Укравтодору".

З червня 2020 року перебував на посаді першого заступника голови "Укравтодору".