Призначено нового голову поліції Харківської області. Ним став Станіслав Перлін.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацполіції.
Представлення нового голови відбулося 1 вересня.
"Наказом Голови Національної поліції України начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено Станіслава Перліна", - йдеться у повідомленні.
Народився 1968 року у Харкові. Проходив службу в армії у період з 1986 по 1988 рік. В органах внутрішніх справ з 1991 року.
Станіслав Перлін 15 років працював в карному розшуку. Він очолював Фрунзенський райвідділок у Харкові. Начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС.
У 2014 році його нагородили орденом Данила Галицького "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Нагадаємо, сьогодні було ще одне призначення. Новим начальником поліції Чернівецької області став Руслан Дударець.