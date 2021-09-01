Призначено нового голову поліції Харківської області

Представлення нового голови відбулося 1 вересня.

"Наказом Голови Національної поліції України начальником Головного управління Національної поліції в Харківській області призначено Станіслава Перліна", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Перліна

Народився 1968 року у Харкові. Проходив службу в армії у період з 1986 по 1988 рік. В органах внутрішніх справ з 1991 року.

Станіслав Перлін 15 років працював в карному розшуку. Він очолював Фрунзенський райвідділок у Харкові. Начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС.

У 2014 році його нагородили орденом Данила Галицького "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".