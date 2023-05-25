НАПК внесло американскую Mondelez International в список международных спонсоров войны

"Компания в условиях войны не только продолжает работать на российском рынке, но и эффективно продвигает свою продукцию в торговых сетях и выводит на рынок новинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интересы компании, имеющей годовой доход около $26 млрд и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь", которая имеет три завода:

фабрику "Большевик", которая выпускает печенье "Юбилейное", OREO, "Мишка Барни" и крекеры TUC;

производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончик Picnic);

завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

Доходы Mondelez в РФ

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долларов (+303% за год), выручка - более 1 млрд долларов (+38% за год). Бюджет агрессора компания пополнила на более 61 млн долларов налогов.

"Это - сухая финансовая статистика, которая измеряется жизнями украинских детей, которые больше никогда не попробуют "Мишку Барни", - написали в НАПК.

После российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающем Литву, Латвию и Эстонию, направили петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России.

Mondelez отреагировала формально - объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в России. Однако судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным.

Уничтожение завода Mondelez в Украине.

Фабрика Mondelez в Тростянце (Сумская область) пострадала от обстрелов армии РФ в 2022 году. После отсутствия из города россияне ограбили "Тростянецкую шоколадную фабрику".

Список "Международных спонсоров войны"

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление.

"Важно, чтобы таким компаниям было репутационно невыгодно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России и осознали позицию всего демократического мира", - объясняли в НАПК.

За это время в перечень внесены 26 международных компаний.