НАЗК разоблачило чиновника МВД на "схеме" с перепродажей автомобилей

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) разоблачило чиновника Министерства внутренних дел (МВД) на "схеме" с перепродажей автомобилей. Также были обнаружены апартаменты, которые он приобрел в Грузии после начала полномасштабной войны.

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о начальнике территориального сервисного центра регионального сервисного центра Главного сервисного центра МВД Украины в Винницкой области Негае Юрии.

"По результатам проверки установлено, что чиновник в период с 2021 по 2023 годы приобрел ряд транспортных средств по заниженным ценам и реализовывал их по значительно более высоким ценам, получая существенную финансовую выгоду. К этой схеме также были привлечены близкие лица декларанта", - пишет НАПК.

В том же числе было обнаружено, что во время полномасштабной войны с Россией, в марте 2022-го, чиновник приобрел пять апартаментов в курортных городах Грузии - Батуми и Бакуриани с общей площадью объектов от 37 до 87 кв. м и стоимостью - от 30 до 82 тысяч долларов.

"В целом расходы чиновника и его семьи на приобретение движимого и недвижимого имущества достигают почти 20 млн грн. При этом НАПК установило отсутствие законных доходов, которые могли бы обеспечить такие финансовые расходы", - добавляет НАПК.