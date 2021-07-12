Наживалися на харчуванні дітей: посадовців Харківської міськради підозрюють у привласненні 5 млн гривень

"Розслідується кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами Харківської міської ради, комунальних організацій та приватних підприємств (ч. 3 ст. 191 КК України)", - йдеться у повідомленні

За інформацією слідчих, директор комунальної організації, яка спеціалізується на постачанні харчові продукти в дошкільні навчальні заклади, створив злочинну схему, до якої залучив посадовців Харківської міської ради та приватних підприємств.

Так, зазначені особи поставляли товари харчування для дітей за завищеними цінами.

Відомо, що управління освіти різних адміністрацій районів проводили аукціони щодо постачання харчові продукти в дошкільні заклади.

Після чого, директор комунальної організації сприяв тому, щоб переможцями аукціонів визначались саме потрібні йому підприємства, а надалі з ними укладались договори на постачання продуктів.

Встановлено, що упродовж 2018-2020 років у дошкільні заклади, розташовані в різних районах Харкова постачались молоко, сир, масло за завищеними цінами.

Зокрема, сума незаконно привласнених бюджетних коштів склала понад 5 млн гривень.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщеннях Харківської міської ради, комунальної організації та підприємств, а також за місцем мешкання фігурантів провадження.

Внаслідок чого, було вилучено бухгалтерські документи та інші докази протиправної діяльності.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Фото: правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях Харківської міськради (khar.gp.gov.ua)