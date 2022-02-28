Наземний транспорт у Києві: які маршрути курсують

У Києві наземний транспорт працює з перебоями. Деякі маршрути тимчасово не здійснюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися по місту без необхідності.

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

№12 від ст. М. Васильківська до ст. М. Либідська

№1 - від вул. Маршальської до Либідської

№90 - від вул. Туполєва до вул. Гната Юри

№69 - від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№64 - від ст. м. Славутич по вул. Садовій

№114 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№101 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№54 - від ст. М. Видубичі до пл. Михайла співака

№21 - від вул.Милославської до ж. м Райдужний

№2 - від вул. Булгакова до вул. Шолуденка

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, якими мостами в Києві не можна проїхати.

А також ми розповідали про те, у метро Києва змінився графік руху.