Наземний транспорт у Києві: які маршрути курсують

У Києві наземний транспорт працює з перебоями. Деякі маршрути тимчасово не здійснюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.
№2 - від вул. Булгакова до вул. Шолуденка
№21 - від вул.Милославської до ж. м Райдужний
№35 - від вул. Підлипка др. вул. Урлівської
№54 - від ст. М. Видубичі до пл. Михайла співака
№73-вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
№51 - через південний міст (міст Патона закритий)
№55 - через південний міст (міст Патона закритий)
№114 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
№64 - від ст. м. Славутич по вул. Садовій
№69 - від Палацу спорту до вул. Гната Юри
№90 - від вул. Туполєва до вул. Гната Юри
№118 – від політехнічного інституту-до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Організована робота:
тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
№1 - від вул. Маршальської до Либідської
№11-від ст. М. Деміївська до ТРЕД №1
№12 від ст. М. Васильківська до ст. М. Либідська
Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.
Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22к, 29К, 33а.
Робота інших маршрутів припинена.
Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися по місту без необхідності.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, якими мостами в Києві не можна проїхати.
А також ми розповідали про те, у метро Києва змінився графік руху.