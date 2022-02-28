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Наземний транспорт у Києві: які маршрути курсують

Автор: Анна Шиканова

У Києві наземний транспорт працює з перебоями. Деякі маршрути тимчасово не здійснюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Автобусні маршрути:

№2 - від вул. Булгакова до вул. Шолуденка

№21 - від вул.Милославської до ж. м Райдужний

№35 - від вул. Підлипка др. вул. Урлівської

№54 - від ст. М. Видубичі до пл. Михайла співака

№73-вул. Милославської до просп. Шухевича

№101 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№51 - через південний міст (міст Патона закритий)

№55 - через південний міст (міст Патона закритий)

№114 - від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№64 - від ст. м. Славутич по вул. Садовій

№69 - від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№90 - від вул. Туполєва до вул. Гната Юри

№118 – від політехнічного інституту-до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Тролейбусні маршрути

Організована робота:

тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),

№1 - від вул. Маршальської до Либідської

№11-від ст. М. Деміївська до ТРЕД №1

№12 від ст. М. Васильківська до ст. М. Либідська

Рух інших маршрутів тимчасово не проводиться.

Трамвайні маршрути:

Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22к, 29К, 33а.

Робота інших маршрутів припинена.

Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися по місту без необхідності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, якими мостами в Києві не можна проїхати.

А також ми розповідали про те, у метро Києва змінився графік руху.

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Київ