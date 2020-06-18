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Назарбаєв заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 10:17
Назарбаєв заразився коронавірусом
Фото: Нурсултан Назарбаєв (kazakh-tv kz)

Назарбаєв зараз знаходиться на самоізоляції

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусом. Він здав позитивний тест і на даний час знаходиться на самоізоляції.

Про це йдеться у повідомленні на його офіційному сайті.

Повідомляється, що в даний час Назарбаєв перебуває на самоізоляції.

"На жаль, останній тест Єлбаси (лідер нації, - ред.) на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводу для занепокоєння немає. Нурсултан Назарбаєв продовжує працювати дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Назарбаєв добровільно пішов у відставку навесні 2019 року. Політик незмінно очолював Казахстан без малого тридцять років - з червня 1989 року. Це рекорд перебування при владі на всьому пострадянському просторі.

Нагадаємо, минулого тижня коронавірусом заразилася дружина президента України Олена Зеленська, на початковій стадії хвороба протікала безсимптомно.

Однак уже 16 червня її госпіталізували з двобічною пневмонією, сам Володимир Зеленський знаходиться на самоізоляції і щодня проходить тестування на коронавірус.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КазахстанНазарбаевКоронавірус
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