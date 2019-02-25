Назарбаєв затвердив склад нового уряду Казахстану

Фото: Нурсултан Назарбаєв (ktk kz)

Першим заступником прем'єр-міністра і міністром фінансів став Аліхан Смаілов

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв визначив новий склад уряду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт глави республіки.

В указі президента йдеться, що першим заступником прем'єр-міністра і міністром фінансів став Аліхан Смаилов, заступником прем'єр-міністра - Женіс Касимбек.

Також, згідно з документом, міністром інформації та суспільного розвитку призначили Даурена Абаєва, головою Мін'юсту - Марата Бекетаева, а міністром охорони здоров'я - Елжана Биртанова. Головою Мінкультури та спорту став Аристанбек Мухамедиули, міністром цифрового розвитку, оборонній і аерокосмічній промисловості - Аскар Жумагаліев, а міністром енергетики - Канат Бозумбаєв.

При цьому Бейбут Атамкулов залишився міністром закордонних справ Казахстану Нурлан Єрмекбаєв зберіг посаду міністра оборони, а Ерлана Тургумбаева знову призначили главою МВС.

Відзначимо, Назарбаєв призначив Аскара Мамина новим прем'єр-міністром, який раніше обіймав посади акима Астани і міністра транспорту і комунікацій.

РБК-Україна писало, що 21 лютого Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причина в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.