Наивысший рейтинг среди военно-политического руководства у Залужного, Буданова и Зеленского: опрос

"В рамках обоих исследований был замерен уровень доверия к ряду ключевых деятелей и влиятельным лицам. В частности, внимание было сосредоточено на доверии к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Сергею Притулу, Юлии Тимошенко, Валерию Залужному, Александру Сырскому и Кириллу Буданову", - говорится в презентации результатов социологического исследования

Среди указанных персон наибольшее доверие получил Залужный, баланс доверия и недоверия к которому составляет +59%. На втором месте по уровню доверия оказался Буданов, баланс которого составляет +33,7%. Положительную разницу между доверием и недоверием сохраняет также Зеленский – +4,7%.

Остальные политики, включенные в исследование, имеют отрицательные показатели баланса доверия. У Сырского уровень доверия несколько ниже уровня недоверия: разница между ними составляет -6,6%. Притула имеет несколько более высокий уровень недоверия, что формирует отрицательный баланс доверия в -10,9%. Баланс доверия-недоверия Порошенко составляет -55,1%. Рекордный уровень недоверия продемонстрировала Тимошенко: -71,1.

"Общественные настроения однозначно на стороне лидеров военной сферы на фоне достаточно сдержанной или даже негативной оценки других политических фигур. Лидерство Валерия Залужного и Кирилла Буданова, а также незначительный негатив Александра Сырского, несмотря на мощную критику в информационном поле, очевидно свидетельствуют об этом. В целом мы видим об этом. , что у целого ряда персоналий высокое доверие украинцев – это хорошая для Украины тенденция и сигнал, что общество не отчаялось", - констатируют авторы исследования.

Непосредственно опрос проводился компанией Info Sapiens (в телефонном режиме среди 1000 респондентов) и Active Group (онлайн-панель и телефонный опрос среди 2000 респондентов).