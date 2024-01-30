Самые высокие номиналы: НБУ назвал наиболее распространенные банкноты гривны

По данным пресс-службы, среди банкнот за 2023 год наибольший прирост продемонстрировали банкноты номиналом в 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%.

"Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают сохранять сбережения в высших номиналах банкнот", - говорится в сообщении.

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2023 году приходится на номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2%. Также значительно выросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривна - на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, способные находиться в обращении гораздо дольше, отметили в НБУ.

Наличные деньги в обращении

За 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

Однако темпы роста наличных денег в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году. Напомним, что за 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, вызванным началом полномасштабной войны и ракетного террора, пояснили в НБУ.

По данным НБУ, в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 757,5 млрд грн., а также 14,5 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,7 млрд. грн.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).