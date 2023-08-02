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Важнейшие полгода. Зеленский назвал послам 5 ориентиров для работы с партнерами

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский обратился к послам Украины и озвучил пять основных задач для них.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время обращения к украинским послам.

По словам Зеленского, в последний летний месяц необходимо подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы он тоже стал проукраинским.

"Время с сентября по декабрь будет периодом решений. Ответственных решений – и для Украины, и для всей Европы, и для глобальной безопасности. Должны так подготовить решения этого полугодия, чтобы каждое было сине-желтым, нашим, украинским, национальным – и все наши решение, и решение вместе с партнерами, и решение на уровне международных институций", - сказал президент.

Он заявил, что для руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины есть пять основных ориентиров:

  • формула мира;
  • оружие и санкции;
  • интеграция Украины с ЕС и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства;
  • экономика и восстановление;
  • наши люди как в Украине, так и за рубежом в странах вашей работы.

"Есть страны, которые могут помочь с безопасностными и политическими пунктами Формулы мира, с вопросами справедливости. Есть страны, чье гуманитарное влияние, роль и традиция в международных отношениях способны помочь с возвращением украинских детей, депортированных силой в Россию, с возвращением бойцов, военных и гражданских наших пленных", - подчеркнул Зеленский.

Обстрел Украины 2 августа

В ночь на среду, 2 августа, российские войска снова массированно атаковали Украину. Взрывы были слышны в Одессе, Киеве, Киевской области, работала ПВО. Основной удар российских дронов-шахедов пришелся на портовую инфраструктуру Одесской области, начались пожары, поврежден элеватор. Подробнее о ночной атаке – в материале РБК-Украина .

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