Самые скандальные трансферы в истории футбола

В современном футболе без трансферов игроков серьезных высот достичь очень сложно. Однако бывает, что сделки идут не по плану, а иногда и вовсе заканчиваются большими скандалами. Предлагаем рассмотреть самые известные случаи и разобраться в причинах таких последствий.

Карлос Тевес (Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити) 2009 год

В эти времена аргентинский форвард находился на пике своей карьеры и иметь в составе такого футболиста хотело сразу несколько топ-клубов. Главной загвоздкой были непонятки с правами на футболиста, ведь они принадлежали инвестиционной компании, поэтому «красные дьяволы» хотели подписать с Карлосом нормальный контракт.

В это время вмешалось новое руководство «Манчестер Сити» и опередило соседей по городу, пообещав «золотые горы» как футболисту, так и его агенту. Руководство «Манчестер Юнайтед» было разочаровано, а сэр Алекс Фергюссон был в гневе, обозвав «горожан» не самыми лестными словами.

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Йохан Кройф (Аякс – Фейеноорд) 1983 год

Легендарный Йохайн Кройф также отличился в конце карьеры переходом, который подтвердил его смелость и непростой характер. За спиной футболиста уже были большое количество сезонов в «Аяксе» и «Барселоне» и даже небольшое время, проведенное в США. Тем не менее, Кройф нуждался в деньгах и почти в 32 года вернулся в «Аякс», выиграв еще три трофея.

После этого «Аякс» отказался от услуг уже немолодого футболиста, и он сполна отомстил им, перейдя в стан принципиального соперника и выиграв с ним чемпионат и кубок Нидерландов, попутно получив звание лучшего игрока страны в том сезоне. Яркий пример недооценки возможностей опытного футболиста.

Робин ван Перси (Арсенал – Манчестер Юнайтед) 2012 год

Голландский футболист был настоящей звездой «канониров», но уже тогда «Арсенал» терял свои позиции, хотя фанаты не хотели с этим смириться. Тем не менее, неспособность лондонцев выиграть Премьер-Лигу привело к такому решительному и сложному решению Робина сменить клубную прописку на «Манчестер Юнайтед».

Разумеется, такой переход навсегда оставил шрам болельщикам «канониров», которые полюбили его за несколько лет в клубе, и нападающий стал для них объектом ненависти. Стоит отметить, что в первый же год после перехода Робин ван Перси выиграл свой долгожданный титул АПЛ и даже отметился в воротах соперника 26 раз.

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Луиш Фигу (Барселона – Реал) 2000 год

Конечно, нельзя не написать о самом скандальном трансфере и его последствиях в истории Испании. Настоящая звезда футбола того времени португалец Луиш Фигу играл за Барселону, где болельщики души в нем не чаяли. В то же время в президенты «Реала» пробился известный и доныне Флорентино Перес, который сходу захотел заявить о себе и переманить португальца в столицу Испании.

Перес предложил неплохой подписной бонус Луишу и его агенту, который подразумевал переход в «Реал» или штраф, если Флорентино станет президентом «Реала». Футболист и агент сочли это хорошими деньгами и согласились, не особо рассчитывая, что предприимчивый Перес одержит победу. Тем не менее, это случилось и Фигу вряд ли имел возможность заплатить такой большой штраф. Это вынудило португальскую звезду перейти в «Реал», который выплатил отступные «Барселоне» и получил одного из лучших полузащитников того времени, со временем собрав «галактикос».

Эшли Коул (Арсенал – Челси) 2006 год

Одна из самых интересных историй произошла между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» в уже далеком 2006 году. Эшли Коул был основным игроком «Арсенала», но у игрока с клубом были определенные проблемы в переговорах по продлению контракта. Это узнали в «Челси» и клуб провел незаконные переговоры, пригласив футболиста в отель на встречу с Жозе Моуриньо, который тренировал «Челси».

Когда об этом узнало руководство Премьер-Лиги, тренер, футболист и клуб были оштрафованы в общей сложности на 500 тысяч фунтов. Тем не менее, уже через год Эшли Коул красовался в синей форме и принес много пользы клубу в течение следующих нескольких сезонов.

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Все истории о скандальных трансферах очень разные, но в каждом из них присутствует хитрость одних или обида других. Чтобы таких случаев было меньше, футбольным агентам, футболистам и руководству клубов необходимо быть все-таки немного честнее и больше заботиться о своей репутации вне футбольного поля.