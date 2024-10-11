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"Самая сильная история". Цыганык назвал главный козырь Грузии перед сборной Украины

Фото: "Крестоносцы" перед одним из предыдущих поединков (x.com/georgiagff)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Грузии на протяжении 2024 года продемонстрировала минимум одно качество, переставшее быть присущим в последнее время национальной команде Украины.

Об этом заявил известный журналист и комментатор Игорь Цыганык в разговоре с РБК-Украина.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

"У нас нет команды. Я вот жду, когда родится команда. У грузин есть команда – единое целое. Мы назвали индивидуальности, но самая сильная история у грузин – это то, что у них есть команда. Они готовы умереть друг за друга на футбольном поле. Они понимают, что за них болеют те люди, которые сейчас сидят перед телевизором", – рассказал журналист.

По мнению Цыганыка, что в сложный период истории Украины национальная команда как никогда должна быть целостным организмом. В качестве примера отечественным футболистам он привел Вооруженные силы Украины, которые придают государству субъектность каждый день. Нехватка командности, считает комментатор – самая большая проблема "сине-желтых" на этом этапе.

 

 

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" соревнуются в группе B1 турнира. Там подопечные Сергея Реброва в сентябре начали двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Национальная команда стартовала с двух поражений – от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Для сохранения шансов на повышение в классе сборная Украины обязана побеждать Грузию и Чехию (14 октября). Оба матча состоятся в польских городах.

Путевку в Дивизион A гарантированно получит победитель квартета. Неудачник же группы вылетит в Дивизион C. Национальные команды, которые займут второе-третье места, будут играть в плей-офф за выход в элитный класс и сохранение прописки во втором соответственно.

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Грузии в Лиге наций.

Напомним, ранее накануне вспомнили путь Крыськива и других новичков в сборную Украины.

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