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Самый быстрый немецкий хэтчбек: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG

Понедельник 28 октября 2024 15:23
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Самый быстрый немецкий хэтчбек: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG Фото: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG (media.brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкая фирма Brabus превратила родстер Mercedes-AMG SL 63 SE Performance в трехдверный shooting brake под названием Brabus Rocket GTS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Вместо складной крыши установлен оригинальный углепластиковый "колпак" с боковым стеклом и подъемной третьей дверью. К тому же изменены все остальные наружные панели кузова: теперь они тоже изготовлены из углепластика. В компании Brabus заявили, что продавали новый кузов в аэродинамической трубе и достигли оптимальных показателей прижимной силы на высоких скоростях.

В салоне использована комбинированная отделка из углепластика, алькантары и мягкой натуральной кожи серого и черного цветов. По всему салону разбросаны эмблемы Brabus и логотипы Rocket GTS.

В движение Brabus Rocket GTS приводит гибридная силовая установка. В ее состав входит битурбомотор V8 объемом 4,4 л, выдающий 796 л.с. и 1250 Нм. На задней оси расположен стандартный синхронный электромотор AMG (204 л.с., 320 Нм) с двухступенчатым редуктором, сохранена и тяговая батарея на 6,1 кВт*ч.

Самый быстрый немецкий хэтчбек: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG

Полноприводная трансмиссия 4Matic+ от стандартного гибрида Mercedes-AMG SL принципиально не изменилась. Пиковая отдача гибридной системы – 1000 л. и 1820 Нм. Разгон с места до сотни занимает 2,7 секунды, до 200 км/ч авто ускоряется за 9,5 секунды, а отметка 300 км/ч покоряется ей за 23,6 секунды. Максимальная скорость составляет 317 км/ч.

Формально Barbus Rocket GTS пока находится в статусе прототипа, но фирма уже готова начать его мелкосерийный выпуск.

Самый быстрый немецкий хэтчбек: Brabus представила необычный гибридный суперкар Mercedes-AMG

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