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Самый популярный в Украине кроссовер получит спецверсию в честь "Дакара"

Фото: самый популярный в Украине кроссовер получит спецверсию в честь "Дакара"
Автор: Константин Широкун

Румынская марка Dacia показала спецверсию кроссовера Dacia под названием Soul of Dakar. Пока речь идет о концепт-каре, в компании подтвердили, что дух и эмоции спортпрототипа для гонок по пустыне могут быть использованы в ограниченной серии серийного авто. В 2025 году Dacia примет участие в "Дакаре" по багги Sandrider.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Прототип Dacia Duster в Soul of Dakar в плане техники не отличается от обычной версии с турбомотором на 1,2 литра и полным приводом. Ставка сделана на аксессуары: на крыше бокс с инструментом, кузов выполнен в духе ливреи багги Sandrider, в салоне полный набор полезных опций типа держателей напитков и т.д. Целевая аудитория – любители активного отдыха на открытом воздухе.

Dacia прекратила все спонсорские программы и сосредоточилась на успехах проекта прототипа для "Дакара". Разработкой багги занималась фирма Prodrive с огромным опытом участия в ралли-рейдах. Не экономили и на пилотах: экипаж будет состоять из девятикратного чемпиона мира по ралли WRC Себастьяна Леба и пятикратного победителя Дакара Нассера Аль-Аттии.

В случае успеха багги в ралли-марафоне, выпуск особой линейки Duster станет логичным, ведь больших инвестиций такой маркетинговый ход не требует.

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