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Самое перспективное направление: эксперт сказал, где могут развить наступление ВСУ

Фото: наступление ВСУ на Мелитополь возможно (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Вооруженные силы Украины способны на молниеносный прорыв на Мелитополь. Это направление выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение.

Об этом в интервью рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

"Для меня объективно преобладающим является южное направление, в частности Мелитополь. Если мы выходим на Мелитополь, мы решаем две задачи. Первое - мы рассекаем сухопутный коридор в Крым. Второе - мы превращаем Крым в остров и вся его стратегическая ценность для оккупантов теряется с выходом на Мелитополь", - сказал эксперт.

Как отметил эксперт, "мы можем это сделать". Это будет снабжаться и давлением из Угледара на юг, и широким фронтом на правом берегу Днепра, откуда можно обстреливать противника.

"Мы можем расшатать оборону врага на этом направлении и создать предпосылки для молниеносного прорыва на Мелитополь", - сказал он

По его словам, россияне отдают себе в этом отчет, поэтому стягивают под Мелитополь все что только можно, туда идут эшелоны техники, дополнительный личный состав - это в Токмак, Мелитополь, Веселое. Создаются базы прикрытия в Приморске. Противник постоянно маневрирует в районе Новой Каховки.

"И это говорит о том, какое значение они уделяют Мелитополю и насколько они четко отдают себе отчет в перспективах украинского наступления. Поэтому я бы сказал, что Мелитополь выглядит наиболее перспективной зоной, где противник может получить новое поражение. А это поражение будет для него катастрофическим", - констатировал эксперт.

Напомним, военный эксперт, полковник Сергей Грабский рассказал в интервью РБК-Украина заявил, что новый поход на Киев выглядит авантюрой, но россияне в ходе этой войны неоднократно предпринимали бессмысленные с военной точки зрения действия.

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Война России против УкраиныМелитополь