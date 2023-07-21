Самый ожидаемый фильм вселенной DC «Флэш» уже доступен онлайн по-украински на SWEET.TV

«Флэш» – один из самых ожидаемых фильмов киновселенной DC. О его разработке заговорили еще в конце 1980-х годов. Затем о нем упомянули в 2000-х. А о создании этой ленты было объявлено в 2014 году. Именно тогда появился первый сезон сериала Флэш, который, кстати, выходил 9 лет. Однако создание первого сольного фильма о супергерое застряло в производственном аду и стало предпоследним фильмом «старой» вселенной DC. Несмотря на это, новый руководитель DC Джеймс Ганн остался очень доволен «Флэшем», назвав это «мягкой перезагрузкой франшизы DC».

На тестовом показе фильм получил лучшие отзывы со времен "Темного рыцаря". Одобрительные комментарии давали и звезды.

За несколько месяцев до премьеры фильма Том Круз так заинтересовался фильмом, что попросил просмотровую копию. Ему прислали ее за несколько месяцев до проката. Лента настолько понравилась, что актер позвонил режиссеру Андресу Мускетти, чтобы поздравить его. «Это то кино, которое нам сейчас необходимо», ― сказал актер. Интересно, что это первый фильм НЕужасов режиссера, поэтому вдвое интересно, как у него это получилось.

Стивен Кинг также оставил положительный отзыв: «Обычно мне не очень нравятся фильмы о супергероях, но этот особенный. Он искренний, забавный и сногсшибательный. Мне он понравился».

О том, что фильм ждали все супергеройские фаны говорит тот факт, что трейлер имел самый большой охват в социальных сетях, опережая другие трейлеры. По данным аналитической платформы RelishMix, он набрал 97,4 млн просмотров в течение 24 часов. Тизер фильма был номинирован как лучший тизер на Golden Trailer Awards 2022.

Фильм рассказывает о мультивселенной и является уже четвертым представителем этого тренда. К этой теме мультимиров поднимали «Человек-паук: Домой пути нет», «Доктор Стрэндж в Мультимире безумия» и «Все, всегда и в то же время».

В фильме можно увидеть сразу несколько версий Бэтмена. Кстати, этот фильм стал Бэтменорекордным. Бен Аффлек в четвертый раз возвращается к этой роли, это самый большой показатель среди всех актеров, сыгравших Бэтмена. А 71-летний Майкл Китон стал старейшим актером, сыгравшим Брюса Уэйна в фильме или телесериале.

Более того, для фанатов фильмов о Бэтмене создатели подготовили еще один сюрприз в финале фильма.

Несмотря на то, что Супермена во «Флэше» заменила его кузина Супергерл, на экране появляются сразу несколько версий Кларка Кента — первый исполнитель этой роли Джордж Ривз, легендарный Кристофер Рив, знакомый современному поколению Генри Кавилл и даже Николас Кейдж — хотя собственного фильма так и не получил, его фотографии в костюме стали веральными.



Кроме этого, в фильме можно услышать Джокеров Цезаря Ромеро и Джека Николсона, а также увидеть Бэтмена в исполнении Адама Веста, игравшего персонажа в 60-х.

Для «Флеша» были сняты три конечности. В первой версии в финальной сцене мы должны были увидеть героя Майкла Китона, во второй его заменили на Генри Кавилла и Галь Гадот, а после того, как стало известно, что Кавилл не вернется к роли Супермена, концовку снова пересняли.

Эзра Миллер, получивший роль еще в 2014 году, в фильм успел сыграть Флеша сразу в нескольких проектах: в «Бэтмене против Супермена», «Отряде самоубийц», «Лиге Справедливости», а также в сериалах «Стрела» и «Миротворец». Иронично, что его сольный фильм может стать последним появлением актера в этой роли.

Фильм дебютировал в Англии и Ирландии на вершине кассового собрания. В домашнем прокате первый уик-энд принес $55 млн. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes консенсус-рецензия критиков отмечает, что «Флэш» «в целом считается одним из лучших фильмов DC за последние годы». Так что лента точно стоит внимания.

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