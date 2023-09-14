Найкасовіша стрічка 2023 року «Барбі» онлайн на SWEET.TV

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV прем’єра одного з найочікуваніших фільмів року «Барбі». Фантастична комедія з Марго Роббі та Раяном Гослінгом за чотири тижні прокату в країні зібрала понад 110 млн грн, що дозволило стрічці отримати звання «Найбільш успішного фільму Warner Bros. в Україні».
СЮЖЕТ: Головна героїня – це «Стереотипна Барбі»: та сама блакитноока білявка в рожевій сукні. Вона живе у казковому Барбіленді. У цьому полунично-рожевому світі панує на перший погляд ідеальна гармонія, аж поки «стереотипна Барбі» не починає думати про смерть...
З неприхованою сатирою у фільмі висміюють гендерні стереотипи, сексизм та мізогінію, але також і однобічні моделі як патріархату, так і матріархату. Комедійна складова фільму дійсно дуже потужна. Але сам сюжет, ідея, має глибший сенс – це детальний розбір того, що означає бути жінкою.
Фільм про самопізнання, свободу вибору та про те, що навіть у ідеальному світі ми все ще маємо недоліки і це нормально.
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