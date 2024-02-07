По самым низким ценам: ТОП-5 доступных подержанных авто с "автоматом"

Дешевая подержанная машина с “автоматом” – тема очень непростая и несколько парадоксальная. Ищущего такую ждет целая гамма осложнений, ведь как ни крути, наличие более совершенной трансмиссии поднимает цену на транспортное средство, в каком бы статусе он ни был.

Поэтому в нашей подборке мы собрали модели, самые скромные сами по себе – чтобы как можно большая часть стоимости, так сказать, пришлась на техническое состояние АКП.

Daewoo Matiz, 2300 – 4500 долларов

Одна из самых дешевых машин c АКП в мире, причем Matiz (он же Chevrolet Spark) всегда ценился как модель вполне адекватного качества. Дополнительный плюс в том, что машина имеет классический гидромеханический автомат, с плавным переключением и выносливой конструкцией. Вместительность салона вполне достаточна для четырех человек. Есть серьезные минусы – во-первых, в комплектации с АКП "Матиз" имеет только 0,8-литровый моторчик (52 л.с.), который не отличается живостью. А хуже всего то, что модель славится склонностью к коррозии, и многие машины на рынке действительно гнилые.

Chevrolet Aveo, 3300 – 8800 долларов

Хоть и тоже бюджетный, но более универсальный вариант, на котором можно отправляться в том числе и в дальние загородные путешествия, поскольку имеется пятиместный салон и реальный багажник. Этот практически народный для Украины автомобиль имеет выбор двигателей (бензин 1,4 л и 1,5 л) и даже кузова – автоматами комплектовались как седаны, так и хэтчбеки. Коробки-"автоматы" - хрестоматийные АКП с гидротрансформатором, по которым сегодня так скучают владельцы моделей десятью-пятнадцатью годами моложе. Поскольку абсолютное большинство "Авео" покупалось новыми в Украине, кажется, через одну они имеют ГБО, что тоже огромный плюс. Антикоррозионная защита с завода была такой себе, и те из машин, кузов которых первый владелец не "задул" качественным препаратом, сегодня имеют печальное состояние. Но выбор широкий.

Renault Megane II, 4200 – 7300 долларов

Одна из самых распространенных европейских легковушек в нашей стране, а в свои молодые годы она занимала первые строчки продаж в Европе и Азии. Машина комфортабельна и практична, может похвастаться крепкой и довольно мягкой подвеской. Но, с другой стороны, Megan второго поколения имеет целый набор проблемных мест. Автоматическая коробка (классическая “гидромеханика”) – в том же числе, поэтому "Меганы" c АКП стоят недорого. К счастью, ремонт коробки тоже недорог. К плюсам нужно отнести широкий выбор двигателей (модель коробки-"автомата" одна и та же) и пять типов кузова, включая 3- и 5-дверный хэтч и купе-кабриолет. В продаже есть машины как пригнанные из Европы, так и когда-то купленные у официальных дилеров в Украине. У первых, как правило, хороший внешний вид, у вторых – меньший реальный пробег.

Peugeot 307, 3000 – 8000 долларов

Прямой конкурент предыдущего “француза”, симпатичный снаружи и удобный в использовании, имеет большой выбор двигателей и неплохой выбор кузовов, при том что кроме 3- и 5-дверных хэтчбеков и купе-кабриолета есть универсал, в том числе 7-местный. Машина не очень распространена в наших краях, хотя в свое время официально продавалась в дилерских салонах. "Триста седьмая" с технической точки зрения не является образцом надежности, и в первую очередь ее упрекают именно из-за "автомата" – и что интересно, это буквально та же модель коробки, что и на вышеупомянутом "Мегане". К счастью, эта АКП точно также недорого и легко ремонтируется. На рынке доминируют универсалы, но при желании можно найти любой кузов, в том числе виразительный "кабрик".

Smart, 2000 – 14700 долларов

Во всех смыслах оригинальный автомобильчик, главный недостаток которого – в двухместном салоне и минимальном багажнике. Напомним, что в новом состоянии это недешевый и статусный автомобиль (его продвигают как продукт Mercedes-Benz) – поэтому экземпляры действующего третьего поколения стоят так дорого. Машина особенная в техническом плане (двигатель сзади под багажником), у нее недолговечные агрегаты, которые к тому же мало где берутся ремонтировать. Что касается "автомата" - в первых двух поколениях (до 2014 г.) на самом деле это не очень уважаемая знатоками роботизированная "механика". К тому же имейте в виду, что среди ранних версий можно случайно приобрести не совсем “автомат”, а эдакий “полуавтомат” – машину без педали сцепления, но с необходимостью переключать передачи вручную. Но в целом, если вы угадаете с назначением и областью использования модели, она может вам понравиться.

Если коротко

Автоматическая трансмиссия любого типа, как агрегат если не сложный, то усложненный, выходит из строя одной из первых среди всех важных систем автомобиля. Поэтому должны сказать честно: на большинстве экземпляров в нашей подборке коробка будет, как говорится, "на подходе". Поэтому дополнительный совет – при покупке оставьте определенную сумму на ремонт трансмиссии (кроме сметы на приведение в строй машины в целом). Или настойчиво ищите свой "счастливый билет" – машину, "автомат" которой недавно прошел капитальный ремонт. Такое тоже бывает, главное, получить от продавца надежные доказательства недавней "капиталки".