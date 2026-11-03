Самый массовый обстрел за все время войны: в Камышевахе под завалами ищут 58 человек

"Камышеваха пережила самый массовый по количеству погибших российский обстрел в Запорожской области за почти пять лет полномасштабной войны. Известно о 31 погибшем человеке. 20 из них пока не удалось опознать. Продолжается идентификация. 58 человек считаются пропавшими без вести", - отметил он.

Семикин рассказал, что пятеро раненых получают необходимую медицинскую помощь, за их жизнь и здоровье борются медики.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Это очень сложная и опасная работа. Враг усилил атаки беспилотниками на место трагедии. Из-за воздушных угроз поисковые работы приходится постоянно останавливать", - сообщил начальник ОВА.

Он подчеркнул, что каждая семья будет обеспечена финансовой помощью на погребение и получит полное сопровождение в оформлении всех необходимых документов.