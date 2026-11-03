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Самый массовый обстрел за все время войны: в Камышевахе под завалами ищут 58 человек

20:52 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Камышеваха после вражеских авиаударов (t.me/dsns_telegram)

В результате российского удара по Камышевахе Запорожской области 31 человек погиб, еще 58 числятся пропавшими без вести. Враг беспилотниками мешает разбирать завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина.

"Камышеваха пережила самый массовый по количеству погибших российский обстрел в Запорожской области за почти пять лет полномасштабной войны. Известно о 31 погибшем человеке. 20 из них пока не удалось опознать. Продолжается идентификация. 58 человек считаются пропавшими без вести", - отметил он.

Семикин рассказал, что пятеро раненых получают необходимую медицинскую помощь, за их жизнь и здоровье борются медики.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Это очень сложная и опасная работа. Враг усилил атаки беспилотниками на место трагедии. Из-за воздушных угроз поисковые работы приходится постоянно останавливать", - сообщил начальник ОВА.

Он подчеркнул, что каждая семья будет обеспечена финансовой помощью на погребение и получит полное сопровождение в оформлении всех необходимых документов.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, страна-агрессор дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под удар попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты знали, что в этом месте каждую неделю выдают помощь.

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