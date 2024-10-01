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Самая массовая казнь. Оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении

Вторник 01 октября 2024 20:53
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Самая массовая казнь. Оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении Фото: Андрей Костин, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты расстреляли сразу 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram и уполономоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

В Офисе генпрокурора обратили внимание, что сегодня, 1 октября, в сети появилась информация о возможном расстреле 16 украинских военных российскими оккупантами. По неподтвержденным данным, военное преступление россиян произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

"На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение", - отмечают правоохранители.

После этого оккупанты добили впритык тех раненых, которые подавали признаки жизни.

Такие действия нарушают Женевские конвенции и квалифицируются как тяжелое международное преступление.

"Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных - не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", - отметил генпрокурор Андрей Костин.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.

Сейчас правоохранители проверяют опубликованное видео. Также начаты следственные и розыскные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

В свою очередь Лубинец отметил, что уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста по поводу такого преступления россиян.

"Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал – понести ответственность", - добавил он.

Что предшествовало

К сожалению, случаи казни украинских военнопленных российскими оккупантами - не редкость. Последнее время в сети регулярно появляются соответствующие жестокие видео.

В частности, в начале сентября в Telegram опубликовали видео, на котором россияне расстреливают трех украинских пленных. Украинские воины выходили из подвала дома с поднятыми руками, оккупанты положили их лицом на землю и расстреляли.

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