Самая массовая атака РФ. В Воздушных силах озвучили, чем били по Украине и как отработала ПВО

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня утром Россия снова нанесла массированную атаку по территории Украины. Как сообщали в Воздушных силах, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море.

Уже известно, что в Киевской области в результате обстрелов были повреждены два энергообъекта. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света .

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.

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