RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самая массированная атака дронов на Киев: ПВО сбила более 40 вражеских БПЛА, есть жертвы

Фото: в Киевской ГВА рассказали о последствиях массированной атаки дронов на столицу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Над Киевом в воздушном пространстве столицы было сбито более 40 дронов во время воздушной атаки россиян ночью 28 мая. Она стала самой массированной на украинскую столицу, и в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Нынешняя воздушная атака на Киев стала уже 14-й с начала мая.

"Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - баражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов", - отметили в КГВА.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столиці было уничтожено более 40 дронов.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева:

В Голосеевском районе:

  1. обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один - госпитализирован;
  2. возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;
  3. возник пожар на территории одного из строек;
  4. также было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв. м, есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и поврежденные двери.

На всех местах работают экстренные службы. Данные оперативного сведения потерпевших и разрушений обновляются и уточняются постоянно, поэтому всегда ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов, добавил руководитель КГВА.

Ночная атака дронов на Киев

В ночь на 28 мая в Киеве прозвучала серия взрывов на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые оккупанты направляли на столицу несколькими группами и волнами.

Украинские военные сбили все беспилотники противника - ни один не ударил по цели в городе. Впрочем, в результате падения обломков БПЛА в Киеве произошли разрушения и пожары в ряде районов.

Сигналы об угрозе вражеских ударов с воздуха в столице и области отменили только почти в полседьмого утра.

Все что известно о последствиях атаки на столицу этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеватака дроновВойна России против Украины