Лучший центровой Суперлиги опустился в Высшую лигу: что произошло

Один из лидеров киевского "Будивельника" Максим Сандул продолжит карьеру в рядах лидера Высшей лиги – "Прометея" из Слобожанского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

32-летний баскетболист оперативно подыскал новую команду после крушения столичных "гладиаторов". В начале декабря "Будивельник" снялся с соревнований Суперлиги из-за финансовых проблем.

Сандул присоединился к украинскому ростеру "Прометея". Слобожанцы идут в лидерах Высшей лиги – второго по силе дивизиона чемпионата Украины. Рекорд команды – 14 побед, 0 поражений. Действиями коллектива руководит тренер Александр Пащенко.

В рядах "Будивельника" Сандул оказался перед сезоном 2022/23. Он приложился к триумфу "гладиаторов" в Суперлиге и был признан лучшим центровым соревнований. Средние цифры нынешней кампании – 10.5 очков, 10.3 подбора, 1.2 передача и 1.4 перехвата.

Уроженец Винницы Сандул – воспитанник киевского баскетбола. На профессиональном уровне дебютировал в составе "Киева" в 2009 году. Позже защищал цвета испанской "Манресы", польских "Тварде Перников", "Будивельника", "Киев-Баскета", "Запорожья" и "Тернополя".