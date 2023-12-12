"Киев-Баскет" оперативно переманил тренера исчезнувшего гранда

Украинский специалист Дмитрий Забирченко недолго оставался без работы. Он сменил киевский "Будивельник" на столичный "Киев-Баскет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

39-летний специалист стал новым наставником "пчел". Украинский тренер занял ставший вакантным после отставки Владимира Холопова пост.

Забирченко в "Киев-Баскет" перешел из "Будивельника". Действующий чемпион неожиданно заявил о снятии с Суперлиги после 13-ти сыгранных поединков нового сезона (10 побед, 3 поражения) из-за финансовых проблем. Во главе падшего гранда новый тренер "пчел" провел больше года.

В сезоне 2023/24 результаты "Киев-Баскета" нестабильны. Рекорд столичного коллектива – 6 побед, 7 поражений. "Пчелы" идут на 7-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, а первый матч под руководством Забирченко сыграют против одесской БИПы 17 декабря.

Кто такой Дмитрий Забирченко

Уроженец Дружковки, играл на позиции плеймейкера. На профессиональном уровне дебютировал за мариупольский "Азовмаш".

Также защищал цвета "Будивельника", "Донецка", "Киева", "Кривбасса" и грузинского "Сухуми". Трехкратный чемпион Украины и четырехкратный обладатель Кубка Украины. Рекордсмен сборной Украины по количеству матчей (42 поединка), участник двух чемпионатов Европы, был капитаном "сине-желтых" на ЧМ-2014.

Карьеру тренера начал в "Тернополе", который вывел в Суперлигу в 2020 году. Перед сезоном 2022/23 возглавил "украинский" ростер "Будивельника" и привел столичный гранд к золотым медалям.