Лучший для путешествий: как выбрать автомобиль-кемпер: как выбрать автомобиль-кемпер
Автодом - изобретение полезное не только для туристов, которые стремятся быть ближе к природе. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как выбрать "именно тот" дом на колесах.
О том, какие бывают автодома и какой нужен именно вам, читайте в материале РБК-Украина.
Для начала разрушим пару стереотипов о домах на колесах, а потом уже начнем конструктивный разговор об их типах и вариантах оснащения.
- В отличие от убеждений большинства граждан, автодом - средство не только для поездок на отдых. Неправда, что большую часть года он вынужден стоять на парковке. Точнее, это касается не всех домов на колесах.
- Длительные путешествия в автодоме (так называемый караванинг) - отдых довольно специфический, и не факт, что на деле он вам понравится.
Жилой прицеп
Такой себе entry level, вариант для начинающих. Концептуально это спальни и гостиная, которую можно перемещать позади семейного авто. Но есть нюансы - автодачи есть трех размерных классов. Самый большой, 4,5 - 6-метровый, дает максимум комфорта, как в полномасштабном моторизованном автодоме: отдельные кухня и спальня, полноценная мебель, кондиционер, отопление и тому подобное. Самый маленький, 3,5-метровый, предлагает большинство удобств в виде трансформеров: диван-кровать, спальня-гостиная, кухня-гостиная, душ-туалет, навес-столовая.
Всех автодомов-прицепов касаются следующие нюансы:
- Прицеп можно отцепить. И использовать машину-тягач отдельно, как в течение года, так и во время жизни в прицепе, когда надо "мотнуться" на экскурсию или за продуктами;
- Не каждый прицеп можно буксировать с "легковыми" правами категории B. Имеет значение масса прицепа и масса автомобиля-тягача.
- Чтобы буксировать прицеп, нужны навыки, которые надо приобретать заранее.
Кемпервен
Это автодом на базе минивэна, в том числе и переоборудованный силами владельца. Да, кузов обычно низковат, чтобы стоять в нем в полный рост, но есть такая полезная опция как поднимающаяся крыша.
- Вместительный, но компактный "моноблочный" формат. В отличие от автопоезда с дачей-прицепом кемпервеном легче заезжать в города с тесными улочками.
- Машиной можно пользоваться как обычным транспортом. Чаще всего кемпервен сохраняет свою будничную транспортную функцию: на нем можно ездить по делам каждый день, не только во время отпуска.
- Тесновато. Скромные габариты ограничивают возможности комплектации. Тем не менее, если интерьер в целом рассчитан на двух человек, не исключено наличие даже санузла.
Кастенваген
Второй доступный вариант автодома - обустройство его в микроавтобусе или грузовом фургоне. Фанаты путешествий заказывают такой автодом в тюнинг-ателье или переоборудуют обычный бус своими силами.
- Больше места. В таком высоком автодоме можно не просто спать и есть, а вести активную жизнь.
- Вариант сэкономить. Часто в качестве базовой машины выбирают подержанный фургон или хороший экземпляр старой модели. Это приемлемо, если не планируется частых и дальних поездок.
- Скромность. Внешне такой автодом выглядит как обычный фургон, а не дорогая автодача - и есть немало ситуаций, когда это большой плюс.
Полуинтегрированный автодом
Один вариант "по-богатому" - жилой модуль на стандартном шасси легкого грузовика с его же кабиной. Важно, что обеспечивается проход от руля в жилую зону, часто кабина вообще объединена с ней в одно пространство.
Можно подобрать качественный автодом. В этой дисциплине уже выступают уважаемые мировые производители. В первую очередь фирменный уровень проявляется в уровне обустройства интерьеров.
- Дорого. Настоящий кемпер-автодом стоит серьезных денег (новый - в районе $50 - 100 тыс.). Сэкономить можно за счет шасси: выбрав, например, автодом с агрегатами Ford или Fiat вместо платформы Mercedes.
- Дешевле интегрированного автодома. Следующий пункт нашего обзора имеет одинаковые выгоды с полуинтегрированным автодомом - но разница в цене будет впечатляющей.
Интегрированный автодом
Самый дорогой вариант. Техническая платформа все равно будет от фирменных микороавтобусов, но без их кабины - весь экстерьер создается дизайнерами производителя автодомов.
- Еще больше места. Поскольку водительская зона здесь профессионально интегрирована в общую жилую площадь, места внутри будет больше. Кресла водителя и штурмана поворачиваются и используются как мебель интерьера.
- Имидж. Подобный автодом не воспринимается как переоборудованный грузовик, он имеет целостный стиль и в целом производит богатое впечатление.
Вкратце
Приступая к выбору типа автодома, надо уже понимать, по каким именно местам владелец будет путешествовать и где останавливаться. Важны качество типовых подъездных путей, уровень безопасности, наличие в той или иной форме воды, электричества, канализации и других ресурсов, привязка платы за расположение на площадках к размерам автодома. Указанные обстоятельства обязательно следует учитывать при выборе автодома - иначе желанный отдых может оставить после себя кучу негативных впечатлений.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
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