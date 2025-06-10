"Лучший подарок": военного освободили из российского плена в день рождения (видео)

Обмен пленными 10 июня

Напомним, 10 июня Украина и Россия провели очередной обмен пленными - вернули тяжелораненых и раненых украинских военных, согласованных на переговорах в Стамбуле. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Все нуждаются в медицинской помощи и будут направлены на лечение и реабилитацию.

Отметим, этот этап обмена состоялся в рамках договоренностей между делегациями Украины и России 2 июня в Стамбуле. На этот раз на Родину должны вернуться тяжелораненые, больные и молодые солдаты от 18 до 25 лет. Украинская сторона настаивала на том, чтобы это был не "слепой обмен" - должны быть переданы списки и верификация.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.