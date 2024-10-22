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Лучший бомбардир ЧМ-2010 сменил профессию в 40+: старт карьеры выпал на родной город

Фото: Диего Форлан решил попробовать силы в другом виде спорта (facebook.com/DiegoForlanOficial)
Автор: Антон Федорцив

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан продолжит спортивную карьеру в теннисе.

Об этом заявил журналист Гонсало Феррейра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X инсайдера.

Экс-футболист заявился на "челленджер" в Монтевидео. Ранее он сыграл в нескольких турнирах серии International Tennis Federation (ITF) на ветеранском уровне.

Форлан попал в заявительный лист парного разряда. Его напарником станет аргентинец Федерико Кория, идущий в рейтинге мужского тура на 101-й позиции. Uruguay Open начнется 11 ноября и продлится неделю.

Форлан в детстве совмещал занятия теннисом с футболом. Позже он сделал карьерный выбор в пользу последнего. Однако после завершения выступлений на профессиональном уровне вернулся ко второму увлечению.

Кто такой Диего Форлан

Уроженец Монтевидео, воспитывался в академиях столичных "Пеньяроля" и "Данубио", а также в аргентинском "Индепендьенте". Дебютировал в Примере Аргентины в сезоне 1998/99.

Посреди сезона 2001/02 оказался в "Манчестер Юнайтед", но в чемпионате Англии так и не освоился и в 2004 году перешел в испанский "Вильярреал". Завоевал трофей Пичичи в дебютной кампании и после трех лет в рядах "Желтой субмарины" переехал в мадридский "Атлетико". Там второй раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (2008/09), завоевал трофей Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

На склоне карьеры защищал цвета миланского "Интера", бразильского "Интернасьонала", японской "Серезо Осаки", родного "Пеньяроля", индийского "Мумбай Сити" и гонконгского "Китчи". Пополнил коллекцию трофеев титулами на родине и в Сянгане.

В составе сборной Уругвая отыграл 112 матчей (36 голов), дошел до полуфинала Мундиаля-2010 (разделил титул бомбардира с тремя конкурентами) и триумфовал на Копа Америка-2011. В роли тренера работал с "Пеньяролем" и уругвайским "Атенасом".

К слову, ранее разобрали вклад династии Мальдини в итальянский футбол.

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