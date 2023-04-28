Обновлена подборка лучших сайтов для заработка денег

Заработок в интернете дарит много преимуществ. Это свободный график, отсутствие привязки к офису, возможность самостоятельно регулировать рабочую нагрузку и уровень своего дохода. Самое главное, чтобы работодатель был надежным, а вознаграждение оправдывало затраченные усилия.

В остальном, ограничений для удаленного заработка нет. Им могут заниматься как совсем юные люди, так и пенсионеры, пользователи со специальным образованием и без. Требований минимум — гаджет с доступом к интернету, платежные реквизиты для зачисления средств и готовность уделять время выбранному занятию.

Финансовые аналитики Traders Union назвали лучший сайт для заработка денег. Рейтинг, опубликованный экспертами TU, содержит 9 позиций и возглавлен компанией RoboForex. Это не только надежный Форекс-брокер, но и отличная площадка для пассивного заработка, такого как копитрейдинг и инвестирование, рассказали аналитики.

Лучший способ удаленного заработка

Сфера интернет-заработка чрезвычайно обширна, и каждый может найти себе занятие по душе. Экспертная статья Traders Union содержит описание некоторых из них, например, оказание профильных услуг, ведение собственного блога и торговля на финансовых рынках (трейдинг).

Трейдинг, с точки зрения аналитиков, является наиболее прибыльным видом онлайн-работы, однако требует подготовки, такой как обучение, распределение капитала, выбор брокера, оценка рисков и т. д. Усилий можно потратить меньше, если:

доверять авторитетным рейтингам и проверенным обучающим ресурсам;

попробовать себя в пассивном заработке на финансовых рынках, таком как инвестирование или копитрейдинг.

Лучшие сайты для заработка денег по версии TU

Аналитики Traders Union рассказали, какие сайты лучше всего подходят для заработка денег. В тройку лидеров вошли RoboForex, IC Markets и FxPro.

RoboForex: идеальный вариант для копитрейдинга

Копитрейдинг — популярный способ пассивного заработка на валютном рынке. Это автоматическое копирование сделок успешных трейдеров. Все, что потребуется, — это открыть счет у брокера, затем выбрать управляющего трейдера и настроить сервис на копирование его сделок на своей счет. В этом случае оптимальным решением будет выбор брокера RoboForex и его автоматического сервиса СopyFx, который доступен в мобильном приложении с интуитивно понятным интерфейсом.

IC Markets: оптимален для классического трейдинга

Тем, кого не пугает необходимость обучаться, анализировать и совершать сделки на Форексе самостоятельно, подойдет брокер IC Markets, отзывы о котором есть на сайте TU вместе с подробным досье. Компания работает на рынке с 2007 года, регулируется несколькими авторитетными органами, среди которых ASIC (Австралийский регулятор) и CySEC (Кипр), предоставляет низкие спреды и мгновенное исполнение ордеров. Брокер также разрешает использование торговых советников (роботов).

Надежные ПАММ-счета у FxPro

ПАММ-счет — это современная форма доверительного управления, при котором несколько инвесторов передают свои средства профессиональному трейдеру (управляющему). Последний же использует эти активы для торговли на Форексе, а затем распределяет прибыль между инвесторами пропорционально их вкладам. Желающим поучаствовать в ПАММ-инвестировании аналитики Traders Union рекомендуют FxPro. Здесь предлагаются выгодные торговые условия, сильная обучающая база, много доступных торговых инструментов и большой выбор управляющих трейдеров.

Какой бы вид удаленного заработка не был выбран, эксперты TU всегда готовы делиться актуальной информацией для трейдеров и инвесторов. Лучшие статьи о финансовых рынках и разных видах заработка опубликованы на официальном сайте Traders Union.