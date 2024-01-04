Найкращі мультфільми 2023 на SWEET.TV

Ми вже розповідали про найкраще кіно 2023 року — про визначні прем’єри, які вразили глядачів в усьому світі. Настав час колекції найкращих мультфільмів. Бо маленькі глядачі у 2023 році мали нагоду подивитися безліч цікавих, чарівних та яскравих історій. А якщо якусь пропустили у кінотеатрі, тож вмикайте її на SWEET.TV.

МАВКА. ЛІСОВА ПІСНЯ

Анімаційний фільм, який назавжди увійде в історію українського кінематографу. Мавка ― самобутня героїня. Над «оживленням» Мавки працювало три відомі особистості. Свої рухи, грацію, пластику героїня отримала від прими-балерини Катерини Кухар, яка виконує партію Мавки у балеті «Лісова пісня» в Національній опері. Голосом Берегині Лісу стала акторка Наталка Денисенко. А Христину Соловій можна назвати голосом серця Мавки, адже ті неймовірні композиції, що ми почуємо в мультфільмі, ― то промовляння її серця .

СТИХІЇ

Це історія про шлях до мрії та поєднання протилежностей. Теплинка та Плин — з різних світів. Їхня дружба здається неможливою. Але спрага до пригод і пізнання нового їх об’єднує. Натхненням для «Стихій», за словами режисера Пітера Сона, стала історія його родини. «Мої батьки емігрували з Кореї на початку 1970-х і відкрили популярний продуктовий магазин у Бронксі. Ми були серед багатьох сімей, які вирушили до нової країни з надіями та мріями — всі ми змішалися в одній великій салатниці культур, мов і красивих маленьких кварталів. Саме це привело мене до “Стихій”». Мультфільм заробив понад $495 млн.

КІТ У ЧОБОТЯХ 2: ОСТАННЄ БАЖАННЯ

Рудий муркотун з пронизливим поглядом та характером Антоніо Бандераса підкорив глядачів ще у «Шреку 2». Тож природно, що Кіт отримав власний екранний час та змогу розповісти свою історію дорослим та дітлахам. За своїми пригодами Кіт не помітив, як втратив 8 життів, тож щоб врятувати останнє, вирушає до котячого притулку. Але історія про Зірку Бажання, яка може повернути йому житті, знову кличе героя до пригод. Режисери зізналися, що головним натхненням стала стрічка «Хороший, поганий, злий» (1966) з Клінтом Іствудом. Мультфільм у прокаті зібрав понад $480 млн.

БРАТИ СУПЕР МАРІО У КІНО

Бруклінські водопровідники Маріо та Луїджі потрапляють до дивних світів. Луїджі опиняється в Темних землях, якими править Боузер. А Маріо — у Грибному королівстві. Тепер він має врятувати королівство, принцесу та свого брата. Добре, що тут також існують різні бонуси.

Цей анімаційний фільм став найуспішнішою кіноадаптацієювідеогри за всі часи. І хоча мультфільм не зміг випередити за касовими зборами лідера анімаційного світу ― «Крижане серце 2», ця історія все ж таки побила рекорд. Прем’єра відбулася 5 квітня 2023 року. За перші 4 дні «Брати Маріо» зібрали $377+ млн, це найкращий результат серед усіх анімаційних стрічок. До завершення прем’єрного тижня мультфільм окупився понад утричі. Він став найкасовішимфільмом року (до виходу «Барбі»). А також першим фільмом-2023, що зібрав понад $1 млрд.

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАКІНО

Завдяки чарівним каменям з метеориту щенячий патруль отримує надздібності. Але заклятий ворог песиків Хамдінгертікає з в’язниці та об’єднує свої зусилля з божевільною вченою, щоб викрасти чарівні камені у цуценят.

Це продовження неймовірного фільму 2021 року. «Щенячий патруль» ― один з найпопулярніших мультсеріалів світу. Тож не дивно, що герої отримали повний метр. Яскрава, насичена пригодами стрічка «Щенячий патруль: Мегакіно» отримала позитивні відгуки від критиків та глядачів. Надихаючись успіхом, творці готують продовження ― новий фільм вже знаходиться в розробці, його вихід запланований на 2026 рік.

ЛЮДИНА-ПАВУК КРІЗЬ ВСЕСВІТ.

«Людина-павук: Навколо всесвіту», фільм 2018 року, отримав «Оскар» та інші нагороди. І ось 5 років потому пригоди анімаційного Пітера Паркера продовжилися. Пітер знайомиться з Товариством павуків і намагається разом з ними зупинити лиходія Пляму, який подорожує між світами. Але невдовзі перед героєм постане вибір: врятувати світ чи рідних.

Фільм отримав приз від Американського інституту кіномистецтва та зібрав у прокаті понад $690 млн. Третій фільм, «Людина-павук: По той бік Всесвіту», вже є у планах кіностудій. Але дата прем’єри поки не оголошена.

Особливість цього фільму в тому, що кожен всесвіт має свій візуальний стиль. Земля-65 — «імпресіоністична акварель». Цей стиль мав нагадати про обкладинки коміксу Spider-Gwen. Мумбаттан ― це Мумбаї + Мангеттен ― всесвіт Землі-50101, заснований на серії коміксів «Людина-павук: Індія». В основі Нуєва-Йорк неофутуристичні ілюстрації Сіда Міда. Сцени Lego допомагав створювати чотирнадцятирічний блогер, який публікував на YouTube трейлери до фільмів у стилі Lego. Spider-Punk — альтернативна суміш всесвіту Людини-павука та оригінального Бродяги (1969). На вдосконалення унікального візуального колажного стилю Spider-Punk пішло більше ніж 2 роки.

ПІДЛІТКИ-МУТАНТИ ЧЕРЕПАШКИ НІНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТІВ

Це альтернативна історія Черепашок, їхнього вчителя, знайомства з Ейпріл та початку протистояння зі Шреддером. Черепашки живуть у каналізації та мріють вийти на вулиці. Вони знайомляться з мутантом Суперфлаєм, який прагне помститися людству за жорстокість. Тож герої мають обратина чиєму вони боці: на боці таких, як вони, мутантів, чи на боці людей.

«Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» ― перший фільм серії, який отримав рейтинг Fresh на RottenTomatoes і 96% позитивних відгуків. Глядачі і критики особливо відмітили візуальний ряд та гумор.

Режисер Джефф Роу особисто написав Джекі Чану з проханням озвучити Майстра Сплінтера. А його фільми «Поліцейська історія» та «Розбірки в Бронксі» серед інших вплинули на візуальний стиль фільму. Під час оригінального озвучення актори працювали групами, а не по одному, як зазвичай, щоб підсилити взаємодію їхніх персонажів.

SWEET.TV — найкращий онлайн-кінотеатр для всієї родини

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV особливу увагу приділяють дитячому контенту. Адже маленькі українці мають дивитися лише найкраще.

Мультфільми. На платформі сотні, навіть тисячі мультфільмів. Вони у відмінній якості та українською. Серед останніх прем’єр, окрім вже названих — «Кракен-дівчина», «Мумії». Також тут можна подивитися усі частини «Шрека», «Крижаного серця» «Монстрів на канікулах» тощо.

Мультсеріали. Серед останніх новинок платформи — український мультсеріал «Хоробрі Зайці». Хоробрі Зайці» (BRAVE BUNNIES) — анімаційний розважальний навчальний 2D-серіал, для дітей дошкільного віку. «Хоробрих Зайців» показали в понад 80 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Фінляндії, Італії, Ізраїлі, Італії та ін. Зараз творці працюють над продовженням «Хоробрих Зайців», невдовзі він також вийде на екрани.

Освітній контент. На платформі SWEET.TV багато фільмів для дітей. Але найважливіше — тут є контент, який допомагає дітям різного віку опанувати іноземну мову. Це і мультфільми, і курси. Також є спеціальні розвивальні мультсеріали, серед яких «Бріко». Герої кожної серії досліджують світ та роблять щось цікавеньке своїми руками.

SWEET.TV продовжує наповнювати новинками одну з найкращих колекцій дитячого контенту. Тож якщо ви шукаєте мультфільм для подорожі — завітайте на SWEET.TV. Обирайте історію — і вмикайте її онлайн на зручному пристрої. Або завантажуйте у додатку SWEET.TV, щоб увімкнути малечі, коли не буде інтернету.