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"Самая глубокая точка продвижения РФ - 10 км". Зеленский рассказал, что происходит на Харьковщине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Российская армия при наступлении на севере Харьковской области продвинулась не более чем на 10 км. Ситуация стабилизируется.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, была предметная встреча с главкомом ВСУ Александром Сырским, командующим объединенными силами ВСУ Юрием Содолем, генералом Михаилом Драпатым, главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко и представителями Нацполиции.

"На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения - и не было", - сказал Зеленский.

По его словам, у Украины очень мощные бригады. "Я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами - то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых направлений", - добавил президент.

Он заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. "Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что "до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли" .

"Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что оно дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - рассказал Зеленский.

Как отметил президент, "Волчанск - их цель, разумеется". "Помимо того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", - сообщил Зеленский.

 

Наступление российской армии в Харьковской области

Напомним, в ночь на 10 мая российские войска начали наступление на севере Харьковской области и захватили около десяти населенных пунктов.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Россия открывает новый фронт. Что происходит с наступлением оккупантов на Харьковщине и Востоке ".

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