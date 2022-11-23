RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Худший сценарий. Кличко допустил частичную эвакуацию из Киева и назвал условие

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киевлян может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". И если ситуация сложится по худшему сценарию, возможна эвакуация части жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в интервью BILD.

По его словам, жителям столицы следует приготовиться к "худшему сценарию" повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах.

Впрочем, он заверил, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!" - заявил Кличко.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что в настоящее время ситуация в Киеве контролируема, поэтому причин говорить об эвакуации населения нет. Впрочем, власти нарабатывают разные варианты реагирования в случае чрезвычайных событий.

Добавим, в Кабмине также делали заявление об эвакуации из Киева. Премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из столицы. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевэвакуацияВиталий КличкоЭлектроэнергия