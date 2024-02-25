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Самое дорогое в истории. Буданов рассказал о новой российской ИПСО "Майдан-3"

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация планировала запустить самую масштабную ИПСО, которая должна была привести к новому государственному перевороту в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказал начальник ГУР Кирилл Буданов на форуме "Украина. Год 2024".

По словам Буданова, это должна быть самая дорогая в своей истории информационно-психологическая операция.

"Они не нашли ничего лучше, как назвать эту операцию "Майдан-3" – она так официально в их документах и называлась. Это максимально дорогая операция для них и она уже практически провалилась", – рассказал руководитель разведки.

В рамках этой операции Россия планировала создать ситуацию, при которой можно было бы подвергнуть сомнению легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая этого года. Россияне рассчитывали на определенную смуту в украинском обществе в связи с этим, которая будет спроектирована на наше войско.

Посеяв двоякие мысли в нашей армии, РФ хотела в первой половине июня наносить поражение на востоке. Для этого оккупантам должна была помочь заранее расшатанная ситуация в армии.

"Но они не смогут наносить поражения, и эта их спецоперация уже провалилась", - заявил Буданов.

Фейки россиян

Напомним, в последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.

В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Действие". Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.

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Кирилл БудановВойна России против УкраиныФейки